نحو 20 ألف شخص تظاهروا في مدريد للمطالبة بوقف الإبادة الجماعية في فلسطين

تظاهر نحو 20 ألف شخص في ​مدريد​، احتجاجًا على الحرب في قطاع ​غزة​، معتبرين أنّها "إبادة جماعيّة".

وسار المتظاهرون خلف لافتة كُتب عليها "أوقفوا الإبادة الجماعيّة في ​فلسطين​"، ولوّحوا بالأعلام الفلسطينيّة وكذلك ببعض أعلام ​جنوب إفريقيا​، غداة صدور القرار عن ​محكمة العدل الدولية​ الّذي دعا ​إسرائيل​ إلى "اتخاذ جميع التّدابير الممكنة" لتجنّب إبادة جماعيّة في غزة. ومن الشّعارات الّتي ردّدها المتظاهرون "أين العقوبات على إسرائيل؟" و"إسرائيل تقتل برعاية ​أوروبا​".

يُذكر أنّ في تشرين الثّاني الماضي، استدعت إسرائيل سفيرتها لدى ​إسبانيا​ للتّشاور، بعد تصريحات أدلى بها رئيس الوزراء الاشتراكي بيدرو سانشيز، وخصوصًا مطالبته "بالاحترام الصّارم للقانون الإنساني الدّولي الّذي من الواضح أنّه لا يُحترم في غزة"، واعتبرتها إسرائيل "فاضحة". وعادت السّفيرة الإسرائيليّة إلى مدريد في كانون الثّاني الحالي.