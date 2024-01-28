الأمم المتحدة: لا يمكن معاقبة شعب بسبب أخطاء مزعومة لأفراد في الأونروا

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365

قال مقرر هيئة الأمم المتحدة المعني بالحق في السكن بالاكريشنان راجاجوبال، اليوم السبت، إن إسرائيل قوة احتلال وعليها التزامات تجاه سكان غزة.

وأكد راجاجوبال في تصريحات لقناة "الجزيرة" أن تعليق بعض الدول تمويل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين "الأونروا" عقاب جماعي لسكان غزة، مشددا على أنه لا يمكن معاقبة شعب بسبب أخطاء مزعومة لأفراد في الأونروا

من جانبه قال وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن جريفيث، إن سكان غزة يعانون من أهوال وحرمان لا يمكن تصوره، مؤكدا أن الوقت غير مناسب لخذلانهم.