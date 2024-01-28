شهداء وجرحى في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمناطق متفرقة في خان يونس

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد عدد من الفلسطينيين، بعد قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي مناطق متفرقة في خان يونس جنوب قطاع غزة، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية باستشهاد أربعة أشخاص، وإصابة العشرات، في قصف الاحتلال منطقة "الملالحة غرب خان يونس جنوب قطاع غزة، كما أصيب عدد آخر جراء قصف طيران الاحتلال الحربي منزلا في "جورة العقاد" غرب خان يونس.

وواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي نسف منازل ومنشآت المواطنين في منطقة "البطن السمين" بخان يونس ، وقصف محيط مستشفى "الأمل" ،وأطلق النار بكثافة تجاهه، كما قصف الطيران الحربي ومدفعية الاحتلال وسط وشرق خان يونس.

وقصف طيران الاحتلال عددا من المنازل في مخيم "المغازي" وسط قطاع غزة.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي خلال الـ24 الساعة الماضية 18 مجزرة بحق العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 174 شهيدا، و310 جرحى.

وحسب وزارة الصحة في قطاع غزة، استشهد 28 شخصًا، وأصيب آخرون، جراء القصف المتواصل على خان يونس خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 26257 شهيدًا، و64797 جريحًا.