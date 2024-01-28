الجيش الكوري الجنوبي: كوريا الشمالية أطلقت عددا من صواريخ كروز

أعلن الجيش الكوري الجنوبي أنّ كوريا الشماليّة أطلقت صواريخ كروز عدّة الأحد، وسط تصاعد التوتّر بين سيول وبيونغ يانغ. واكدت هيئة الأركان المشتركة الكوريّة الجنوبيّة في بيان "رصد جيشنا صواريخ كروز عدّة غير محدّدة أطلِقت قرب المياه المحيطة بمنطقة سينبو الكوريّة الشماليّة الساعة 8,00 الأحد".

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