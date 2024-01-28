اشتباكات عنيفة بين الجيش السوداني والدعم السريع شمال مدينة بحري

دارت اشتباكات عنيفة، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة الخرطوم بحري، وشهدت أحياء بالعاصمة وفي أم درمان قصفاً مدفعياً، في حين عاد الهدوء النسبي إلى مدينة بابنوسة غرب كردفان.

ويحاول الجيش التقدم إلى قلب مدينة بحري من معسكراته شمال المدينة لفك الحصار عن منطقة سلاح الإشارة. وفي أم درمان غرب العاصمة الخرطوم، أطلق الجيش السوداني قذائف مدفعية من قاعدة وادي سيدنا العسكرية شمال المدينة باتجاه تمركزات لـ"قوات الدعم السريع" غرب ووسط أم درمان.

وتبادل الجيش و"قوات الدعم السريع" القصف المدفعي في عدد من أحياء الخرطوم، حيث قصف الجيش أحياء جبرة والصحافة المحيطة بسلاح المدرعات جنوب العاصمة، فيما قصفت «قوات الدعم السريع» مقر قيادة الجيش بوسط العاصمة.