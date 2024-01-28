شكرا لقرائتكم خبر عن بينهم بريطانيا.. 3 دول تعلق تمويلها للأونروا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قررت بريطانيا وإيطاليا وفنلندا تعليق التمويل التي تقدمه لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).

وبهذا تنضم الثلاث دول إلى أخرى علقت تمويل الوكالة التي تأسست لمساعدة اللاجئين من حرب عام 1948 التي صاحبت قيام إسرائيل، خدمات تعليمية وصحية ومساعدات للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان. تساعد أونروا ثلثي سكان قطاع غزة وتساعد أونروا أيضا نحو ثلثي سكان قطاع غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتلعب دورا محوريا في تقديم المساعدات خلال الحرب الجارية.

وعلقت الولايات المتحدة وأستراليا وكندا بالفعل تمويل أونروا بعدما اتهم الاحتلال 12 موظفا في الوكالة شاركوا في هجوم السابع من أكتوبر.

وفتحت أونروا تحقيقا عن عدة موظفين بعدما فصلتهم من العمل، فيم انتقدت وزارة الخارجية الفلسطينية ما وصفتها بأنها حملة إسرائيلية على أونروا. وقف تمويل أونروا وحذر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ في منشور على إكس قائلا: إن قرار وقف تمويل أونروا "ينطوي على مخاطر كبيرة سياسية وإغاثية".

وأضاف: "نطالب الدول التي أعلنت عن وقف دعمها للأونروا بالعودة فورا عن قرارها".

بينما قالت وزارة الخارجية البريطانية إنها ستعلق مؤقتا تمويل أونروا لحين فحص المزاعم، فيما ذكرت الخارجية الإيطالية في منشور على منصة إكس: "علّقت الحكومة الإيطالية تمويل أونروا بعد الهجوم الوحشي على إسرائيل في السابع من أكتوبر".

