شكرا لقرائتكم خبر عن بالصواريخ والطائرات المسيرة.. هجمات روسية جديدة على أوكرانيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تتواصل الحرب الروسية الأوكرانية، إذ قصفت موسكو كييف مجددا بالصواريخ والطائرات المسيرة في شمالي البلاد ووسطها وجنوبها.

وأشار يوري مالاشكو الحاكم العسكري لزابوريجيا إلى أن المسيرات هاجمت المنطقة الوسطى. هجمات صاروخية روسية ولفت إلى أن البنية التحتية تعرضت لضربة، لكنه لم يدل بمزيد من التفاصيل.

هذا وأعلن مسؤولون عن هجمات صاروخية في منطقة بولتافا بوسط أوكرانيا.

ولفت فيليب برونين الحاكم العسكري، إلى أن مبنى صناعيا في كريمنشوك تعرض للقصف واندلعت به النيران. الجهود مستمرة لإخماد الحريق وأوضحت السلطات، أن الجهود مستمرة لإخماد الحريق، ولم ترد معلومات عن الإصابات المحتملة.

وتجددت الهجمات أيضا في منطقة خاركيف شمال شرقي أوكرانيا.

