فصل 9 موظفين.. غوتيريش يناشد بمواصلة تمويل الأونروا

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - وسط عاصفة الاتهامات التي طالت خلال الساعات الماضية موظفين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وضلوعهم في هجوم السابع من أكتوبر الماضي الذي فجر حربا إسرائيلية عنيفة على قطاع غزة، ناشد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش بمواصلة تمويل الأونروا.

وأكد المسؤول الأممي الرفيع أنه تم إنهاء عقود 9 موظفين في المنظمة تم التعرف عليهم بعد ادعاءات تورطهم في هجمات 7 أكتوبر

أي متورط سيحاسب

كما تعهد في بيان اليوم الأحد بمحاسبة “أي موظف ضالع في أعمال إرهابية”

إلا أنه شدد في الوقت عينه على ضرورة الاستمرار في دعم الوكالة بعد أن أوقفت عدة دول تقديم التمويل لها. وقال “فيما أفهم قلقهم، وقد روعت أنا أيضا بهذه الاتهامات، أناشد الحكومات التي علقت مساهماتها أن تضمن على الأقل استمرارية عمليات الأونروا”.

إلى ذلك، أوضح أن “أي موظف في الأمم المتحدة ضالع في أعمال إرهابية سيحاسب بما في ذلك من خلال الملاحقة الجنائية”، مضيفاَ أن الأمانة العامة مستعدة للتعاون مع سلطة مختصة قادرة على محاكمة الأفراد بما يتماشى مع الإجراءات العادية للأمانة العامة لمثل هذا التعاون”.