الخوري معتوق بقداس في ذكرى ايلي حبيقة: أحب وطنه وخدم الناس من دون تمييز

أحيا حزب الوعد وعائلة الوزير والنائب إيلي حبيقة، الذكرى الثانية والعشرين لإستشهاد الوزير حبيقة ورفاقه فارس سويدان وديمتري عجرم ووليد زين، في قداس عائلي أقيم في كنيسة القديسة تقلا في الحازمية.

إحتفل بالذبيحة والإلهية كاهن الرعية الخوري روني معتوق، بحضور النائب الأسقفي في أبرشية بيروت المونسنيور بيار أبي صالح ممثلًا رئيس أساقفة بيروت المطران بولس عبد الساتر والخوري بشارة أبو ملهب والخوري جاد شلوق.

وتحدث الأب معتوق عن "حبيقة وتضحياته في سبيل لبنان والسلام فيه، مؤكدا أن الجسد يموت ولكن الحق لا يموت. وبهذه الكلمات نختصر رحلة الوزير والنائب إيلي حبيقة على هذه الأرض مع عائلته الصغيرة وعائلته الكبيرة. وهي رحلة ومسيرة كل مسيحي استطاع أن يقول الحق والحقيقة. وأول من استشهد من أجل الحق هم رسل المسيح، والحق استمر بعد استشهادهم. حتى يسوع المسيح الذي أعلن الحق صُلب ومات ولكنه قام من بين الأموات والحق الذي أعلنه استمر وسيبقى مستمرًا. وفي كل ذكرى لاستشهاد حبيقة نتذكر مواقفه وتطلعاته والمبادئ التي أعلنها وعمل من أجلها".

ولفت الى "حبه لوطنه ولخدمة الناس من دون تمييز، بروح الحق الذي دافع عنه. وهو عمل بحسب ما يميز المسيحي، بسلاح الإيمان الذي ينتصر على الشر والظلم، وبإيمانه المسيحي عمل من أجل الحق والإنتصار على الشر. والشهادة لم تكن حاجزًا أمام تطلعاته من أجل السلام والحياة الأبدية التي سعى جاهدًا ليكون فيها مع رفاقه فارس سويدان وديمتري عجرم ووليد زين الذين رافقوه في الحياة وفي الشهادة، وهم اليوم معًا على المائدة السماوية صحبة الأبرار والصديقين".