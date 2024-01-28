الأكثر تطرفًا.. عضو بالكنيست يطالب بإسقاط حكومة نتنياهو

ياسر رشاد - القاهرة - أكد النائب السابق لرئيس جهاز الموساد الإسرائيلي، رام بن باراك، اليوم الأحد، وعضو عن حزب "يش عتيد يوجد مستقبل" في الكنيست الحالي، إن حكومة بنيامين نتنياهو الأكثر تطرفا في إسرائيل ويجب إسقاطها.

ونقلت الإذاعة الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن بن باراك، أن حكومة نتنياهو الحالية هي الأكثر تطرفا أو تدار بنسبة 100 % من قبل عناصر متطرفة، وبقاء نتنياهو نفسه في الحكم يعد أسوأ بديل متاح في الوقت الراهن.

وأوضح رام بن باراك، أنه "إذا لم يسقط بنيامين نتنياهو، فلن يحدث شيء هنا"، وذلك بهدف إجراء انتخابات برلمانية في البلاد.

وفي السياق نفسه، تظاهر آلاف الإسرائيليين، مساء أمس السبت، في عدة مواقع ومستوطنات إسرائيلية، مطالبين بعقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس وإجراء انتخابات مبكرة، حيث شارك العشرات في وقفة نُظمت أمام منزل الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ، في القدس الغربية، للمطالبة بإجراء انتخابات مبكرة بشكل فوري.

كما أغلق المئات الطريق السريع "65" شمالي إسرائيل، مطالبين بإطلاق سراح المحتجزين من قطاع غزة وإسقاط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وردد المتظاهرون: "لا تدعوا نتنياهو يستمر في تخريب صفقة الرهائن، نريدهم أحياء وليسوا في توابيت. نريد صفقة الآن".

وفي مدينة حيفا، تظاهر نحو ألفي شخص ضد الحكومة الإسرائيلية وطالبوا بإجراء انتخابات فورية.

وحذرت "كتائب القسام"، الجناح العسكري لحركة حماس الفلسطينية، يوم السبت، من مقتل جميع المحتجزين الإسرائيليين لديها في حال استمرار القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.