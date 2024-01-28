رفض يحلقله.. المشدد 15 سنة لعاطل لاتهامه بالشروع في قتل حلاق بالقليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

قضت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثامنة، بالسجن المشدد لمدة 15 سنة، لعاطل، لاتهامه بالشروع في قتل حلاق رفض الحلاقة له بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار محمد شاهين خلف الله رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وائل السيد الشيوي، وأحمد غنيم حامد، وأحمد حسني حمادة، وأمانة سر محمد طايل.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 14000 لسنة 2023 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 2040 لسنة 2023 كلي شمال بنها، لانه في يوم 12 / 9 / 2023، شرع المتهم "حسن ع م"، 24 سنة، عاطل، في قتل المجني عليه أمير عبد البديع محمد، 34 سنة، حلاق، عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية وعقد العزم على إزهاق روح المجني عليه.

وتابع أمر الإحالة، أن المتهم أعد لذلك الغرض سلاح أبيض "سكين"، محل الاتهام تالي الوصف، وذلك لخلف سابق فيما بينهما منتظراً إياه خارج المحل الخاص به، حتى خرج منه وما أن ظفر به حتى سدد له طعنة بالسلاح الأبيض أنف البيان فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي، إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو تدارك حالة المجني عليه الصحية بالعلاج على النحو الوارد بالتحقيقات، كما أحرز سلاح أبيض "سكين" بغير مسوغ قانوني.

واستمعت المحكمة لشهادة المجني عليه، الذي أكد أنه وحال تواجده بالمحل خاصته فوجئ بدلوف المتهم للحانوت راغباً في قص وتذهيب لحيته وشعره، إلا أنه رفض لسمعته السيئة فما كان من المتهم إلا أن استل سلاح أبيض "سكين" مترصداً له أمام المحل، وما أن خرج حتى قام بإشهار السلاح الأبيض أنف البيان في مواجهته متعديا عليه بالضرب بأن سدد له طعنه بالجانب الأيسر بمنطقة البطن فحدثت إصابته الموصوفة بالتقرير الطبي المرفق بالأوراق وعزي قصده من ذلك إزهاق روحه.