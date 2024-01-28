ارتفاع سعر عبوة تونة صن شاين 5 جنيهات في الأسواق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

قال حازم المنوفي رئيس شعبة المواد الغذائية بغرفة الإسكندرية التجارية، إن سعر عبوة تونة صن شاين ارتفعت بقيمة 5 جنيهات بالأسواق أمس السبت.

وبحسب المنوفي، فإن سعر العبوة الواحدة ارتفع إلى 70 جنيها مقابل 65 جنيها، قبل الزيادة.

وشهدت أسعار العديد من السلع ارتفاعا كبيرا بالأسواق خلال الأيام الجارية، نتيجة زيادة تكلفة الإنتاج، تزامنا مع ارتفاع سعر الدولار في السوق الموازية مقابل الجنيه.

ويقدم الخليج 365 قائمة أسعار تونة صن شاين الجديدة كالتالي:

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