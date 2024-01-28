نوة ومنخفض جوي.. "الكرم" تضرب الإسكندرية بأمطار غزيرة - فيديو وصور

محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

تصوير: الخليج 365

نقل الخليج 365 في بث مباشر، اليوم الأحد، استمرار موجة الطقس السيء التي تتعرض لها الإسكندرية بالتزامن مع قدوم نوة الكرم.

وتتعرض الإسكندرية إلى سقوط أمطار متفاوتة الشدة بين متوسطة إلى غزيرة متأثرة بمنخفض جوي سطحي على البحر المتوسط يؤثر بكتلة هوائية باردة رطبة يصاحبه منخفض جوي في طبقات الجو العليا وفقا لهيئة الأرصاد الجوية المصرية.

وتستمر نوة الكرم لمدة 7 أيام تكون مصحوبة بأمطار متفاوتة الشدة ورياح غربية ونشاط في سرعة الرياح يؤدي إلى اضطراب حالة البحر .

وتراوحت درجات الحرارة على المدينة الساحلية بين 12 للصغرى و16 للعظمى، وسرعة الرياح بلغت 16 كيلو متر في الساعة، والرطوبة 59%، فيما يسود طقس غائم لليوم الثاني على التوالي.

وأكد اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، استمرار رفع درجة الاستعداد في المحافظة، وتكثيف التواجد الميداني لرؤساء الأحياء وشركة الصرف الصحي على مدار الساعة لرصد أي حالات طارئة أو مشكلات نتيجة الأمطار.

ودفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية بنحو 180 سيارة لسحب أي تجمعات لمياه الأمطار بمختلف أنحاء المحافظة لضمان استمرار السيولة المرورية، فضلًا عن استمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق.

وأشار اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إلى استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين، فضًلا عن التنسيق الكامل مع غرفة عمليات القابضة وغرفة عمليات محافظة الإسكندرية.

فيما انتظمت حركة السفن والبضائع بمينائي الإسكندرية والدخيلة دون تأثير لموجة الطقس السيئ، فيما يجري متابعة الرصدات الجومائية والتأكد من حالة الجو وسلامة الملاحة.