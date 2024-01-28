سرقة حوالي 500 متر من الكابلات الكهربائية في يحشوش - كسروان

أقدم مجهولون على سرقة حوالي 500 متر من الكابلات الكهربائية في بلدة يحشوش - كسروان، وباشرت القوى الامنية بالتعاون مع شرطة بلدية يحشوش بالتحقيقات لكشف السارقين، وقد توافرت لديهم بعض الخيوط لعملية السرقة.

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