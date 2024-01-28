البابا فرنسيس يدعو إلى إنهاء الحروب ويحث على احترام المدنيين

حث البابا فرنسيس على احترام المدنيين في مناطق الصراع، وقال إن الناس سئموا الحروب التي وصفها بأنها "كارثة للشعوب وهزيمة للإنسانية".

ودعا البابا بعد صلاة التبشير الملائكي في ساحة القديس بطرس، إلى السماح بعبور المساعدات الإنسانية إلى ميانمار، وقال إنه يجب احترام السكان أيضا في الشرق الأوسط الذي تضرر من الحرب بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية "حماس"، وأشار أيضا إلى معاناة السكان في أوكرانيا.

وذكر البابا فرنسيس أيضا إنه تلقى "بسعادة" نبأ إطلاق سراح مجموعة من الأشخاص، من بينهم ست راهبات، في هايتي بعد أسبوع تقريبا من خطفهم. وكان دعا الأسبوع الماضي إلى إطلاق سراحهم.