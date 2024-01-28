الخارجية التركية: نشعر بالقلق إزاء تعليق بعض الدول تمويلها للأونروا

اشارت وزارة الخارجية التركية الى إن تركيا تشعر بالقلق إزاء قرار بعض الدول تعليق تمويلها لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، وحثت تلك الدول على إعادة النظر في قرارها.

واعتبرت الوزارة في بيان، أن تعليق التمويل يضر بالأساس بالمدنيين الفلسطينيين. ولفتت الى انه "بالعمل في ظل ظروف بالغة الصعوبة، تفي الأونروا باحتياجات ضرورية لملايين اللاجئين الفلسطينيين. منذ السابع من تشرين الاول، قتل أكثر من 150 من موظفي الأونروا على يد إسرائيل في غزة".

وجاء قرار تعليق التمويل بعد مزاعم من إسرائيل تتهم 12 موظفا بالوكالة في قطاع غزة بالضلوع في هجوم شنته حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) على إسرائيل في السابع من تشرين الأول. ويقدر العدد الإجمالي لموظفي الوكالة بنحو 13 ألفا.