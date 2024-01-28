محمد أنور السادات لصحيفة عبرية: أتفهم الغضب الإسرائيلي بسبب طوفان الأقصى

الشارقة - اميمة ياسر -

قال محمد أنور عصمت السادات، رئيس حزب الإصلاح والتنمية، إن حكومة إسرائيل يمكن أن تكون أكثر ذكاء، مضيفا: "نحن ندرك أن لها الحق في الدفاع عن نفسها ولكنها أخذت ذلك إلى جانب متطرف".

وتعليقا على تطورات الأحداث في قطاع غزة، قال الساددات، في تصريحات لصحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه "يتفهم الغضب الإسرائيلي، بسبب القتل الذي ارتكبته حماس في المستوطنات وأسر إسرائيليين في 7 أكتوبر".

وأشار رئيس حزب الإصلاح والتنمية إلى أنه يثق في الدولة المصرية، وأن القاهرة وتل أبيب ليستا أعداء، فهناك اتفاق سلام بين الجانبين لكن إسرائيل تحاول دفع الجنود إلى الحدود المصرية، "وهو أمر محرج للغاية"، بحسب ما نقل موقع "القاهرة 24" وقناة "روسيا اليوم".

ولفت إلى أنه "فجأة من العدم قفزت قضية محور فيلادلفيا وتوتر العلاقات بين القاهرة وتل أبيب".

وعن "سحب السفير المصري لدى إسرائيل"، أكد السادات أنه كان هناك تفكير في سحب السفير المصري لدى إسرائيل، وعدم تكلفته عناء التشاور مع مصر قبل خروجه للإدلاء بمثل هذه التصريحات.

وعن مستقبل العلاقات بين مصر وإسرائيل، أكد: "إذا كانت تل أبيب تهتم بالعلاقات مع مصر، فعليها أن تفكر مرة أخرى في كيفية المضي قدما في ذلك.. إنكم بتصريحاتكم تضعفون مكانة مصر في نظر شعبنا وفي عيون العالم وأعين العالم العربي.. مصر ملزمة بمساعدة سكان غزة والحفاظ على العلاقات مع إسرائيل".

ووجه عصمت السادات رسالة إلى إسرائيل قائلا: "حاولوا أكثر أن تستمعوا إلى المصريين، نحن بالتأكيد نتفهم ألمكم في 7 أكتوبر، لكن حملة الانتقام ضد سكان غزة يجب أن تتوقف".