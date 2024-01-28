روسيا : إسقاط طائرة مسيّرة أوكرانية في مقاطعة بيلجورود الروسية

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن منظومات الدفاع الجوية أسقطت طائرة مسيّرة أوكرانية في مقاطعة بيلغورود الروسية.

وقالت الوزارة في بيان: "حوالي الساعة 16.00، تم التصدي لمحاولة من قبل نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرة مسيرة على أهداف على الأراضي الروسية".

وأضافت: "دمرت منظومات الدفاع الجوي المناوبة طائرة أوكرانية مسيّرة فوق أراضي مقاطعة بيلجورود".

وذكرت الوزارة أمس أن القوات الجوية اعترضت صاروخا فوق أراضي مقاطعة بيلجورود، وأكد حاكم المقاطعة فياتشيسلاف غلادكوف أن الأضرار اقتصرت على المادية.

وتستهدف القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي المناطق الحدودية الروسية والأهداف المدنية بالطائرات المسيرة والصواريخ.