شُهداء ومصابون جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين غرب خان يونس

ياسر رشاد - القاهرة - استشهد عدد من الأشخاص وأصيب آخرون، مساء اليومالأحد؛ إثر قصف من مدفعية الاحتلال الإسرائيلي لمدرسة تؤوي نازحين غرب خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بالقطاع، باستشهاد عدد من الأشخاص النازحين وإصابة العشرات بجروح، بعد قصف الاحتلال مدرسة تؤوي نازحين في حي الأمل غرب خان يونس.

وأصيب عدد آخر من الأشخاص خلال انتظارهم دخول المساعدات إثر استهداف الجيش الإسرائيلي دوار الكويت في مدينة غزة، فضلا عن آخرين أصيبوا في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

ونشب حريق كبير بفعل القصف المدفعي الإسرائيلي لمحيط أبراج القلعة في منطقة قيزان رشوان جنوبي خان يونس جنوبي قطاع غزة، كما أحرقت قوات الاحتلال الإسرائيلي منازل سكنية في الحي الجنوبي لمخيم بخان يونس.

وارتكب الاحتلال الإسرائيلي 19 مجزرة في قطاع غزة أمس راح ضحيتها 165 شهيدا و290 إصابة، ولا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات فيما يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء والجرحى منذ بدء العدوان على قطاع غزة في السابع من أكتوبر الماضي إلى 26422 شهيدا، و65087 جريحا.

وفي سياق متصل أعرب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، عن أمله في تقديم الدول العربية كل مساعدة؛ لتمكين وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا من تقديم المساعدات للشعب الفلسطيني.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأحد، أن حرب إسرائيل على الوكالة الأممية ليست جديدة، مستنكرًا سياسة ازدواجية المعايير التي تستمر الدول الغربية في انتهاجها.

وقال: المفترض عقاب إسرائيل على جرائمها وليس وكالة الغوث والتشغيل لأن عددًا بسيطًا من موظفيها اتهموا بالقيام بأعمال مخالفة للأمم المتحدة بالنسبة لأونروا .

ولفت إلى أن السلطة الفلسطينية حاولت إرسال مساعدات إلى قطاع غزة لكن إسرائيل رفضت ذلك، مشيرًا إلى أن إرسال المساعدات إلى الأردن ومنها إلى مصر ثم غزة غير منطقي، في ظل أن المسافة بين رام الله وغزة تستغرق ساعة و40 دقيقة بالسيارة.

وأكد أن السلطة تخصص شاحنات أدوية لإرسالها إلى غزة تحت تصرف اللجنة الدولية للصليب الأحمر، موضحًا أن المساعدات التي ترسلها الأمم المتحدة تُرسل بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

واستطرد: هناك لجنة تنسيق مع الأمم المتحدة، ورغم كل العقوبات والاقتطاعات المالية التي تريد إسرائيل فرضها، فنحن مستمرون في مساندة أهلنا في غزة.