شكرا لقرائتكم خبر 19 مجزرة ضد العائلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة قتلى الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع إلى 26 ألفا و422 قتيلا و65 ألفا و87 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة «معا» الفلسطينية للأنباء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 165 شهيدا و290 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت «ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم».