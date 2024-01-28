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19 مجزرة ضد العائلات

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- بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة ارتفاع حصيلة قتلى الحرب التي تشنها إسرائيل على القطاع إلى 26 ألفا و422 قتيلا و65 ألفا و87 مصابا منذ السابع من أكتوبر الماضي.

وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة «معا» الفلسطينية للأنباء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 165 شهيدا و290 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت «ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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