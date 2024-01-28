شكرا لقرائتكم خبر 19 مجزرة ضد العائلات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقالت الوزارة في بيان أوردته وكالة «معا» الفلسطينية للأنباء، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 19 مجزرة ضد العائلات في قطاع غزة، راح ضحيتها 165 شهيدا و290 إصابة خلال الـ24 ساعة الماضية.
وأضافت «ما زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم».
كانت هذه تفاصيل خبر 19 مجزرة ضد العائلات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.