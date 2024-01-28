مسؤول هولندي كبير يشيد بدور الهجرة في بلاده

ابوظبي - سيف اليزيد - أشاد محافظ البنك المركزي الهولندي كلاس نوت، اليوم الأحد، بدور الهجرة في نجاح وازدهار اقتصاد بلاده.

وقال نوت: إن العمال الأجانب والعلاقات الدولية أمران أساسيان لنجاح الاقتصاد الهولندي.

تأتي هذه التصريحات في الوقت الذي يحاول فيه السياسي المناهض للهجرة خيرت فيلدرز تشكيل الحكومة المقبلة.

وذكرت وسائل إعلام أن نوت قال، في حوار مع شبكة «ان بي او وان» الهولندية اليوم: إن «الاقتصاد الهولندي يستفيد، أكثر من أي دولة أخرى، من التكامل الأوروبي والدولي». وحقق حزب الحرية، الذي ينتمي إليه فيلدرز، فوزاً مفاجئاً في الانتخابات العامة التي أجريت في 22 نوفمبر الماضي، حيث فاز بأكبر عدد من المقاعد في البرلمان متجاوزاً التوقعات التي كانت تشير إليها استطلاعات الرأي.