اخبار العالم

الحرس الثوري الإيراني يحتجز مجددا ناقلة نفط أجنبية ويعتقل طاقمها

0 نشر
0 تبليغ

ياسر رشاد - القاهرة -  

قال الحرس الثوري الإسلامي الإيراني، إن قواته البحرية احتجزت مجددا ناقلة نفط أجنبية في الخليج لما يزعم عن حملها لمليونى لتر من الوقود المهرب.

ونقلت وكالة تسنيم الإيرانية للأنباء عن قائد المنطقة الثانية لقوات بحرية الحرس الثوري قوله في تصريح "بعد التعرف على هذه السفينة، تم احتجازها بأمر من المحكمة على بعد 60 ميلا قبالة سواحل ميناء بوشهر، وتم اعتقال طاقمها المكون من 14 أجنبيا، وهم من دولتين آسيويتين".

 

وأوضح الحرس الثوري الإيراني أن السفينة تحمل علم دولة من أوقيانوسيا.

 

وهناك حوادث متكررة في الخليج ومضيق هرمز بين وحدات الحرس الثوري وناقلات أجنبية.

 

ووفقا لإيران، لا يتم استهدف السفن إلا بعد الحصول على أمر من محكمة، وتقوم السلطات الإيرانية بمصادرة الوقود.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا