سفينة حربية بريطانية تصد هجومًا بطائرة مُسيرة للحوثيين

ياسر رشاد - القاهرة -

قالت وزارة الدفاع البريطانية إنه تم بنجاح إحباط هجوم شنته جماعة الحوثيين اليمنيين بطائرة مُسيرة بدون طيار على سفينة حربية بريطانية.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي أوردته شبكة "سكاي نيوز" الناطقة باللغة الإنجليزية اليومالأحد- أن السفينة البريطانية المعروفة بـ "إتش إم إس دايموند" استخدمت نظام الصواريخ المُسمى بـ "سي فايبر" لإسقاط الطائرة المُسيرة التي استهدفت السفينة بصورة غير قانونية، وأن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات أو أضرار.

وقالت الوزارة إن هذه الهجمات غير المُحتملة وغير القانونية ليست مقبولة على الإطلاق، موجهة الشكر لطاقم السفينة "إتش إم إس دايموند" الذين وصفته بـ "الشجاع".