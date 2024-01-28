شكرا لقرائتكم خبر عن نائبة: مصر أكثر دولة تطبق حقوق الإنسان خاصة فى عهد الرئيس السيسى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قالت النائبة آيات حداد عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إن حقوق الانسان موجودة منذ أيام الفراعنة ولكن إذا استشهدنا فعلينا أن نستشهد بالدين الإسلامى وما نص عليه فى القرآن الكريم الذى تناول كافة حقوق الإنسان بالتفصيل.

جاء ذلك خلال الندوة التى تنظمها النائبة آيات حداد، اليوم الأحد، علي هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، حول حقوق الإنسان ومناقشة كتابها بعنوان "منهجية الإمكان في تطبيق حقوق الإنسان"، بحضور الدكتور عصام شيحة، والنائب محمد عبد العزيز

وأوضحت أنها كانت تدرس حقوق الإنسان لطلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية عام 2016 ومن هنا بدأت تجمع كتابها "منهجية الإمكان في تطبيق حقوق الإنسان" ليوضح خلاصة حقوق الإنسان.

وذكرت موقف مع الطلاب من خلال سؤالها لهم عن أي دولة تحترم حقوق الإنسان أكثر وما الدولة التى لا تحترم حقوق الإنسان؟ وعندما بحثوا الطلاب عن إجابة السؤال لعدة أيام فوجئوا أن الدول التى تدعى احترامها لحقوق الإنسان لا تطبقه على أرض الواقع، فى حين أن الدولة المصرية خاصة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي هى أكثر دولة تطبق حقوق الإنسان على أرض الواقع بعيدا عن الشعارات مؤكدة أن هذا الأمر لمسناه فى عدة أمور سواء السجون أو العشوائيات.