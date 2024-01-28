شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد العزيز: الولايات المتحدة تدعى الديمقراطية ولديها تمييز عنيف فى اللون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن الواقع العملي فى الدولة المصرية حدث فيه تطور هائل فيما يخص ملف حقوق الإنسان فى عصر الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورغم ذلك علينا أن ننظر أنه لايوجد دولة مثالية فى حقوق الإنسان.

جاء ذلك خلال الندوة التى تنظمها النائبة آيات حداد اليوم الأحد، علي هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب، حول حقوق الإنسان ومناقشة كتابها بعنوان "منهجية الإمكان في تطبيق حقوق الإنسان" بحضور الدكتور عصام شيحة والنائب محمد عبد العزيز

وأضاف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن أكثر الدول التى تدعى أنها متقدمة ديمقراطية وفى مجال حقوق الإنسان عندها انتهاكات جسيمة وعندها تمييز عنيف جدا ففى الولايات المتحدة الأمريكية هناك تمييز فى اللون مهما كان هناك قوانين وما غير ذلك، إلا أننا رأينا حوادث مؤسفة متعلقة بالتمييز حتى وقتنا هذا.