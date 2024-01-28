جريحان بحادث صدم في بلدة الدوير قضاء النبطية

أصيب مواطن وزوجته بجروح مختلفة عندما صدمتهما سيارة مساء اليوم في بلدة الدوير الجنوبية. وفي التفاصيل ان م. س. وزوجته ع. س. كانا يحاولان اجتياز الطريق العام في بلدة الدوير عندما صدمتهما سيارة "رابيد". وتم نقلهما الى مستشفى نبيه بري الحكومي في النبطية حيث تمت معالجتهما.

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