ينفي المكتب الاعلامي لعضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب انطوان حبشي صحة الخبر المتداول حول محاولة اغتياله، وتمنى على وسائل الاعلام عدم التداول به، شاكرًا كل المتصلين للإطمئنان، عسى أن يكون الله حامي الجميع.

كانت هذه تفاصيل خبر مكتب انطوان حبشي نفى صحة الخبر المتداول حول محاولة اغتياله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.