شكرا لقرائتكم خبر نفاد الأكسجين في مستشفى جنوب غزة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني أمس نفاد مخزون الأكسجين الخاص بمستشفى الأمل التابع للجمعية في خان يونس جنوب قطاع غزة، بسبب استمرار الحصار، الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على المستشفى منذ أسبوع تقريبا. وحذرت الجمعية، في بيان أوردته وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا)، من خطورة نفاد الأكسجين وعدم إمكانية الطواقم الطبية من إجراء العمليات الجراحية جراء ذلك.



كانت هذه تفاصيل خبر نفاد الأكسجين في مستشفى جنوب غزة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.