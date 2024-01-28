شكرا لقرائتكم خبر طالبان: لا حدود رسمية بين أفغانستان وباكستان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ذكر وزير الحدود والشؤون القبلية في حركة طالبان، نور الله نوري، أنه ليس هناك أي حدود رسمية بين أفغانستان وباكستان.

وأكد أن أفغانستان ليس لديها أي حدود، معترف بها رسميا مع باكستان، وبدلا من ذلك، يوجد «خط افتراضي» بين البلدين.

وفي مقطع فيديو نشره، ألقى نوري الضوء على الحاجة إلى توضيح، فيما يتعلق بترسيم الحدود، مؤكدا غياب نقطة صفر محددة.

وتلقي تصريحات نوري الضوء على التوترات المستمرة، التي تنشأ أحيانا، على طول هذا الخط الافتراضي وجهود سلطات طالبان لإدارة وتسوية هذه الصراعات.