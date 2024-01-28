أول تعليق من الايكواس بعد انسحاب دول النيجر ومالي وبوركينا فاسو (مستند)

ياسر رشاد - القاهرة - علقت منظمة الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا " إيكواس"، علي إعلان دولتا مالي والنيجر وبوركينافاسو من المنظمة، قائلة:" لن نتلقي اخطارًا رسميًا".

قالت منظمة الايكواس، إنه البيان الذي بثه التلفزيون الوطني لدولتا مالي والنيجر وبوركينافاسو، اليوم الأحد بالانسحاب من المنظمة، لم تتلق الايكواس، أي إخطار رسمي مباشر من الدول الأعضاء الثلاث بشأن عزمها الانسحاب من الجماعة.

وقد ظلت مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وفقا لتوجيهات هيئة رؤساء الدول والحكومات، تعمل بجدية مع هذه البلدان من أجل استعادة النظام الدستوري.



وتصبح بوركينا فاسو والنيجر ومالي أعضاء مهمين في الجماعة، وستعمل السلطة بالالتزام لإيجاد حل تفاوضي للمأزق السياسي.

وتظل مفوضية الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على علم بالتطورات وستصدر المزيد من التصريحات مع تطور الوضع.