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المقاومة العراقية تستهدف 4 قواعد للاحتلال داخل سوريا وفلسطين.. تفاصيل

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ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت المقاومة الاسلامية في العراق ، عن استهداف عدة مواقع العسكرية تابعة للاحتلال ثلاثة منها في سوريا والرابعة داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وقال المقاومة في بيان لها : استمرارًا بنهجنا في مقاومة قوات الاحتلال الأمريكي في العراق والمنطقة، وردّاً على مجازر الكيان الصهيوني بحقّ أهلنا في غزّة، هاجم مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق فجر اليوم الأحد ٢٨-١-٢٠٢٤، بواسطة الطائرات المسيّرة، أربع قواعد للأعداء، ثلاث منها في سوريا، وهنّ (قاعدة الشدادي، قاعدة الركبان، وقاعدة التنف)، و الرابعة داخل أراضينا الفلسطينية المحتلة وهي منشأة زفولون البحرية.
وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء.
 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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