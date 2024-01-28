السعودية تدشن 24 مشروعا إنسانيا جديدا في الصومال بقيمة 45 مليون دولار

ياسر رشاد - القاهرة -

دشنت السعودية اليوم الأحد في العاصمة الصومالية مقديشو، 24 مشروعا إنسانيا وإغاثيا.

وقال المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبدالله بن عبدالعزيزالربيعة، في بيان له اليوم الأحد، إنه تم تدشين المشاريع في قطاعات الأمن الغذائي والصحي والتعليمي والمياه والبيئة في الصومال، يستفيد منها نحو 8ر5 مليون فرد، بقيمة إجمالية تبلغ 45 مليون دولار، بحسب وكالة الانباء السعودية"واس".

وقال الربيعة: "لقد أتينا في هذا اليوم التاريخيّ لنؤكد أن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية سيظل يدعم الأشقاء في الصومال، ونفتتح (24) مشروعا من المشاريع الإغاثية في قطاعات الأمن الغذائي والصحي، والتعليمي، والمياه، وذلك بتكلفة تزيد على 38 مليون دولار أمريكي، وتوقيع ثلاث اتفاقيات لتنفيذ عدد من المشاريع بتكلفة تزيد على 2ر7 مليون دولار.

وقال الربيعة، إن المساعدات الإنسانية التي قدمتها المملكة للمحتاجين حول العالم التي بلغت قيمتها حتى الآن نحو 78ر127 مليار دولار أمريكي، أسهمت في دعم 169 دولة بكل حيادية، ونفّذ المركز منها 2783 مشروعا، بنحو 6ر6 مليار دولار، شملت 95 دولة بمشاركة 175 شريكا أمميا ودوليا وإقليميا بكلّ حيادية ومنهجية مدروسة.

ونوه الربيعة، بأن المبلغ الإجمالي للمساعدات المقدمة للصومال حتى نهاية عام 2023 بلغ نحو 423 مليون دولار، وأسهم المركز فيها بنحو 227 مليون دولار لتنفيذ 106 مشاريع.