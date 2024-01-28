المقاومة العراقية تتبنى الهجوم على قاعدة البرج في الأردن وبايدن يتوعد

ياسر رشاد - القاهرة - تبنت المقاومة الإسلامية في العراق، الهجوم الذي استهدف قاعدة البرج التابعة للقوات الأمريكية في الأردن، والذي أسفر عنه 28 قتيلاً وجريحاً من جنود الجيش الأمريكي في الأردن، بهجوم بطائرة مسيرة.

القاعدة الأمريكية المستهدفة في الأردن تضم قوات الهندسة والطيران والخدمات اللوجستية والأمنية الأمريكية.



وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن قلب أمريكا مثقل بمقتل الجنود في الهجوم على قواتنا شمال شرقي الأردن، ونجمع المعلومات عن هذا الهجوم ونعلم أنه تم تنفيذه من قبل جماعات متطرفة مدعومة من إيران.



وأضاف أنه سيحاسب كل المسؤولين عن الهجوم الذي استهدف قواتنا في الوقت المناسب وبالطريقة التي نختارها.