حكومة الأردن تدين الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سوريا

دان حكومة الأردن "الهجوم "الإرهابي" الذي استهدف موقعا متقدما على الحدود مع سورية، وأدى إلى مقتل 3 جنود أميركيين وجرح أخرين من القوات الأميركية التي تتعاون مع الأردن في مواجهة خطر الإرهاب وتأمين الحدود".

وأعرب الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية، مهند مبيضين، عن "تعازي الأردن للولايات المتحدة بضحايا الهجوم الذي نفذ بطائرة مسيرة، وتمنياته للجرحى بالشفاء"، وقال إن "الهجوم الإرهابي لم يؤد إلى أي إصابات في صفوف نشامى القوات المسلحة".

وأكد المبيضين أن "الأردن سيستمر في مواجهة خطر الإرهاب وتهريب المخدرات والسلاح عبر الحدود السورية إلى الأردن، وسيتصدى بكل حزم واقتدار لكل من يحاول الاعتداء على أمن المملكة".