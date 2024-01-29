الصباحية تحولت لجنازة.. مصرع عروس وإصابة العريس باختناق في البحيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - البحيرة - أحمد نصرة:

لقيت عروس مصرعها وأصيب زوجها باختناق إثر تسريب من غاز البوتجاز داخل شقتهما بقرية الأتارية، في مركز أبو حمص، بمحافظة البحيرة.

تلقى مركز شرطة أبو حمص إخطارًا من النجدة، بمصرع زوجة وإصابة زوجها باختناق نتيجة تسرب غاز البوتجاز داخل شقتهما بقرية الاتارية بدائرة مركز أبو حمص.

انتقلت سيارات الإسعاف لموقع البلاغ، وتبين وفاة "نرمين ر" ، 21 عامًا، وإصابة زوجها عبدالعزيز محمد ، 24 عامًا، باختناق.

نقل الزوج إلى مستشفى دمنهور التعليمي، لتلقي العلاج اللازم، وأودعت جثة الزوجة ثلاجة حفظ الموتى، وحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.