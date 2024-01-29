شكرا لقرائتكم خبر عن "سياحة النواب" تناقش خطة الوزارة لتشجيع السياحة الداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، برئاسة النائبة نورا على، اليوم، الإثنين، اجتماعا، لمناقشة موضوع طلب الإحاطة المقدم من النائب سليمان عطيوي، بشأن خطة وزارة السياحة والآثار لتشجيع السياحة الداخلية في مدن نويبع وطابا بمحافظة جنوب سيناء وخاصة في ظل أحداث غزة، وأثرها على السياحة في محافظة جنوب سيناء.

كما تناقش طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد طه الخولي، بشأن عدم وضع محافظة الفيوم على خريطة السياحة العالمية، وتهيئة المحافظة كواجهة سياحية، على الرغم من الإمكانيات السياحية التي تتمتع بها المحافظة.