مقتل 3 جنود أمريكيين بالأردن وبايدن يتوعد بالرد

قُتل 3 جنود من الجيش الأمريكي وأصيب ما لا يقل عن 30 آخرين في هجوم بطائرة بدون طيار على موقع أمريكي صغير في الأردن، بحسب ما أبلغ مسؤولون أمريكيون CNN، مما يمثل المرة الأولى التي يُقتل فيها جنود أمريكيون بنيران مباشرة في الشرق الأوسط منذ بداية حرب غزة.

ويُعد مقتل الجنود الأمريكيين في البرج 22 في الأردن بالقرب من الحدود مع سوريا تصعيدًا كبيرًا للوضع المحفوف بالمخاطر بالفعل في الشرق الأوسط.

وحتى الجمعة، كان هناك أكثر من 158 هجومًا على القوات الأمريكية وقوات التحالف في العراق وسوريا، على الرغم من أن المسؤولين الأمريكيين وصفوا وابل الهجمات المستمر من الطائرات بدون طيار والصواريخ والقذائف بأنها غير ناجحة لأنها لم تتسبب في كثير من الأحيان في إصابات خطيرة أو أضرار في البنية التحتية.

كما أكدت القيادة المركزية الأمريكية في بيان يوم الأحد أن ثلاثة من أفراد الخدمة قتلوا وأصيب 25 آخرون في هجوم بطائرة بدون طيار في اتجاه واحد “استهدف قاعدة في شمال شرق الأردن”.

ومن غير الواضح لماذا فشلت الدفاعات الجوية في اعتراض الطائرة بدون طيار، والتي يبدو أنها شنت أول هجوم معروف على البرج 22 منذ الهجمات على الولايات المتحدة وقوات التحالف التي بدأت في 17 أكتوبر. وتتواجد القوات الأمريكية في الموقع كجزء من مهمة تقديم الاستشارة والمساعدة مع الأردن.

وقال المسؤولون الأمريكيون مراراً إنهم لا يريدون أن يشهدوا تزايدا للتوترات في الشرق الأوسط يتوسع إلى حرب إقليمية.

من جانبه، قال الرئيس الأميركي، جو بايدن، إن مقتل 3 أميركيين تم بهجوم مسيّرة على قوات أميركية في شمال شرقي الأردن قرب حدود سوريا.

و أضاف أن "الهجمات على قاعدتنا في الأردن تمت من ميليشيات مدعومة من إيران تعمل في سوريا والعراق".

تابع أن "ما حدث بالأردن تصعيد كبير"، متوعداً بمهاجمة كل المسؤولين عن مهاجمة قواته بالقاعدة الأميركية داخل الأردن، مردفاً: "لا يساوركم شك في أننا سنحاسب جميع المسؤولين في الوقت والطريقة اللذين نختارهما".

ويأتي مقتل ثلاثة أمريكيين أيضاً في الوقت الذي من المتوقع أن تبدأ فيه الولايات المتحدة والعراق قريباً محادثات حول مستقبل الوجود العسكري الأمريكي في البلاد.