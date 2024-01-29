فوز قائمة المستقبل في انتخابات الصحفيين السعوديين

ياسر رشاد - القاهرة - فازت قائمة "المستقبل" بعضوية مجلس إدارة هيئة الصحفيين السعوديين وذلك فى الإنتخابات التى أجريت اليوم بمقر الهيئه بالرياض لإختيار مجلس إداره جديد لمدة 4 سنوات قادمه. وأسفرت الإنتخابات عن فوز عضوان الأحمري رئيس تحرير إندبندنت عربية بمنصب رئيس الهيئه.



يضم مجلس الإدارة الجديد للهيئة فى عضويته : بشرى الربيعة من مركز التوصل، وحامد الشهري رئيس تحرير منصة سعوديبيديا، وذكرى العطيوي من هيئة الإذاعة والتلفزيون، وزيد بن كمي نائب رئيس تحرير الشرق الأوسط، وعضوان الأحمري، وعلي الحازمي رئيس تحرير سبق، وفاطمة العوفي من إدارة الإعلام بوزارة الرياضه، وفيصل عباس رئيس تحرير عرب نيوز، ولمى الشثري رئيس تحرير سيدتي، ومحمد البيشي رئيس تحرير الاقتصادية، وممدوح المهيني مدير عام العربية والحدث، ومي الشريف مساعدة رئيس تحرير إندبندنت عربية، ونور نقلي نائب رئيس تحرير عرب نيوز.