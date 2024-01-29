أمطار غزيرة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ6 أيام المقبلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل طقس الـ6 أيام المقبلة وخلال الفترة من الإثنين 29 يناير 2024 إلى السبت 03 فبراير 2024.

وأكدت الهيئة أنه يوجد انخفاض طفيف فى درجات الحرارة على أغلب الأنحاء وأمطار متفاوتة الشدة على مناطق شمال البلاد حتي القاهرة الكبرى كما تنشط الرياح على بعض المناطق مما يزيد من الإحساس ببرودة الطقس ويؤدى الى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط .

الإثنين 29 يناير 2024

- أمطار متوسطة إلى غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة بنسبة حدوث 50% تقريباً على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة تمتد خفيفة بنسبة حدوث 40% تقريبا الى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط سيناء على فترات متقطعة.

- نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الثلاثاء 30 يناير 2024

- أمطار متوسطة تغزر احياناً على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على فترات متقطعة.

- أمطار متوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا الى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

- نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الأربعاء 31 يناير 2024

- أمطار متوسطة الي غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة الى مناطق من جنوب الوجه البحري ووسط سيناء والصحراء الغربية على فترات متقطعة بنسبة حدوث 40% تقريبا) وتكون رعدية احياناً

- نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

الخميس 01 فبراير 2024

أمطار متوسطة الي غزيرة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري تكون رعدية أحيانًا الى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.

نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

الجمعة 02 فبراير والسبت 03 فبراير 2024

أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى تمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري على فترات متقطعة.