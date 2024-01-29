شكرا لقرائتكم خبر عن مسبار الفضاء الياباني "سمارت لاندر" لاستكشاف القمر يستأنف عملياته والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية، اليوم الإثنين، إن مسبارًا يابانيًا صغيرًا غير مأهول هبط على سطح القمر استأنف عملياته بعد أن أصبح قادرا على إعادة الشحن.

وذكرت وكالة "جيجي" اليابانية إن مسبار الفضاء سمارت لاندر لاستكشاف القمر كان في حالة توقف عن العمل بعد فشل خلاياه الشمسية في توليد الطاقة.

ومن المعتقد أن اتجاه الشمس قد تغير، مما أتاح للألواح الشمسية المواجهة لجهة الغرب في المسبار الوصول إلى ضوء الشمس.

وقالت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية إنه تم استعادة الاتصال مع مسبار الفضاء "سمارت لاندر" حوالي الساعة 11 مساء أمس الأحد. وأعادت الوكالة تنشيط الكاميرا الطيفية للمسبار وبدأت مراقبة تفصيلية لتكوين الصخور على سطح القمر.

وقالت وكالة جيجي إن هذا هو أول هبوط ناجح لليابان على سطح القمر، مما يجعلها الدولة الخامسة التي تقوم بذلك. وحقق المسبار ما يسمى بأول هبوط بالغ الدقة في العالم، حيث هبط في موقع على مسافة 100 متر من هدفه، على سطح القمر.

