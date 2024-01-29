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شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 26422 شهيدًا والان مع التفاصيل
الخليج 365 - متابعات
ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة لليوم الـ 114 على التوالي إلى 26422 شهيدًا، والجرحى إلى 65087 معظم الضحايا من النساء والأطفال.
وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 165 فلسطينيًا استشهدوا، وأصيب 290 خلال الساعات 24 الماضية، مطالبة بفتح ممرات إنسانية بشكل عاجل لنقل الجرحى والمرضى من داخل مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، الذي يتعرض لحصار واعتداءات من الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام عدة.