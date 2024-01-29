ارتفاع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 26422 شهيدًا

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 165 فلسطينيًا استشهدوا، وأصيب 290 خلال الساعات 24 الماضية، مطالبة بفتح ممرات إنسانية بشكل عاجل لنقل الجرحى والمرضى من داخل مستشفى ناصر الطبي بمدينة خان يونس جنوب قطاع غزة، الذي يتعرض لحصار واعتداءات من الاحتلال الإسرائيلي منذ أيام عدة.