محمد السالم الصباح يؤدي اليمين الدستورية نائبًا لأمير الكويت

وبحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الكويتية، يؤدي نائب الأمير اليمين الدستورية طبقًا لأحكام المادة (63) قبل مباشرة صلاحياته في جلسة خاصة لمجلس الأمة.
وكان رئيس مجلس الأمة أحمد السعدون قد وجه الأربعاء الماضي الدعوة لحضور جلسة المجلس الخاصة اليوم لأداء نائب أمير الكويت سمو الشيخ الدكتور محمد صباح السالم الصباح رئيس مجلس الوزراء والوزراء اليمين الدستورية، وذلك بناءً على طلب الحكومة.
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