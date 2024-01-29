شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس النواب يحيل إلى الحكومة 17 اقتراحا برغبة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقتراح مقدم من النائب أشرف حاتم، بشأن تغيير اسم شارع بهاء الدين قراقوش بمنطقة الزمالك التابعة لحى غرب محافظة القاهرة إلى شارع السيدة المرحومة توفيقة عثمان الرئيس السابق لجمعية تنمية خدمات حى الزمالك لمجهوداتها في الحفاظ على جزيرة الزمالك.

اقتراح مقدم من النائب وحيد فوده، بشأن الإسراع في إنشاء عدد 2 مدرسة تعليم أساسى، ومدرسة رسمية متميزة للغات بالأرض المستقطعة من مدرسة الزراعة بمدينة المنصورة- محافظة الدقهلية.

اقتراح مقدم من النائب محمد عبد الرحمن راضى، بشأن إنشاء مدرسة فندقية بحى روض الفرج على قطعة الأرض التي تم تخصيصها من محافظة القاهرة.

اقتراح مقدم من النائب محمد طلبة، بشأن تحويل مدرسة الأخارسه الابتدائية – قرية الرياح – مركز القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية من مدرسة ابتدائى إلى مدرسة تعليم أساسى.

اقتراح مقدم من النائب طلبة النحال، بشأن إنشاء مدرسة ثانوى عام مشتركة بقرية بغداد- مركز ومدينة بدر- محافظة البحيرة.

اقتراح مقدم من النائبة غادة الضبع، بشأن إنشاء محلات للأنشطة التجارية بأسوار المقرات والمبانى الإدارية ومحطات المياه والمخازن المملوكة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى في محافظة سوهاج وطرحها للإيجار.

اقتراح مقدم من النائبة رفعت شكيب، بشأن مد خدمة الصرف الصحى لمنطقة غرب السكة الحديد بمدينة المراغة- محافظة سوهاج.

اقتراح مقدم من النائب أحمد حمدى خطاب، بشأن تعديل مسار خط تيار كهربائى جهد متوسط (11ك.ف) في الكتلة السكنية بمناطق (منشأة الأوقاف) أو تحويله لكابل جهد متوسط أرضى- مدينة كفر الدوار- محافظة البحيرة.

اقتراح مقدم من النائب مصطفى بدران، بشأن توصيل الغاز الطبيعى لقرى مركز أسيوط- محافظة أسيوط.

اقتراح مقدم من النائب ناصر عثمان، بشأن نقل موقف سيارات الميكروباص بمدينة البدارى بمحافظة أسيوط من موقعه الحالى إلى المكان الذى كان مخصصاً للمجزر القديم.

اقتراح مقدم من النائب محمود مشعل، بشأن تطوير كوبرى فارسكور وإحلال وتجديد الإنارة من بداية الكوبرى وحتى نهايته في مركز كفر سعد- محافظة دمياط.

اقتراح مقدم من النائب محمود مشعل، بشأن ازدواج الطريق من قرية الروضة إلى أولاد حمام- محافظة دمياط، واستكمال تغطية ترعة الضهرة لربط محافظات دمياط والدقهلية مع محافظة الشرقية.

اقتراح مقدم من النائب بلال النحال، بشأن توفير جهاز رسم عصب لمستشفى المحمودية المركزى – محافظة البحيرة.

اقتراح مقدم من النائبة منى عمر، بشأن زيادة الميزانية المخصصة لمستشفيات جامعة الإسكندرية – محافظة الإسكندرية.

اقتراح مقدم من النائب نى نتر الغزاوى، بشأن إصدار بطاقة صحية لكل مولود بجميع مستشفيات الجمهورية لمعرفة التاريخ المرضى لكل حالة على مدار عمر المريض.

اقتراح مقدم من النائب عصام ياسين، بشأن ادراج رصف مسافة (600) م بالشارع الرئيسى لقريتى مجريا وكفر مجاهد (شارع داير الناحية الرئيسى) بمركز أشمون- محافظة المنوفية.

اقتراح مقدم من النائب محمد نجيب خالد، بشأن رصف طريق الترعة الثانية بزمام الـ 16 ألف فدان بطول (4) كم بداية من طريق ترعة السلام حتى ترعة الأحمدية بمركز المنزلة- محافظة الدقهلية