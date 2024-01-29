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توافد الجماهير العراقية إلى "ملعب خليفة الدولي" لمؤازرة أسود الرافدين (صور)

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بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-480218-638421221188562159.jpeg

2024-01-29 | 11:44

توافد الجماهير العراقية إلى "ملعب خليفة الدولي" لمؤازرة أسود الرافدين (صور)

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الخليج 365 – رياضة

حرصت الجماهير العراقية، لمؤازرة المنتخب الوطني في مباراته امام الاردن والتي ستنطلق بعد قليل على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن الدور ثمن النهائي لمنافسات كأس آسيا 2023 لكرة القدم، اليوم الاثنين في الساعة الثانية والنصف.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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