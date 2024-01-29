انت الان تتابع خبر توافد الجماهير العراقية إلى "ملعب خليفة الدولي" لمؤازرة أسود الرافدين (صور) والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-480218-638421221188562159.jpegAlsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
2024-01-29 | 11:44
612 مشاهدة
الخليج 365 – رياضة
حرصت الجماهير العراقية، لمؤازرة المنتخب الوطني في مباراته امام الاردن والتي ستنطلق بعد قليل على ملعب خليفة الدولي بالعاصمة القطرية الدوحة ضمن الدور ثمن النهائي لمنافسات كأس آسيا 2023 لكرة القدم، اليوم الاثنين في الساعة الثانية والنصف.