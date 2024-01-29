المسبار الياباني يستعيد طاقته بعد أيام من هبوطه على القمر

ابوظبي - سيف اليزيد - قالت وكالة الفضاء اليابانية اليوم، إنّ المركبة الفضائية "سليم" استعادت طاقتها بعد أكثر من أسبوع من تحقيق هبوط دقيق غير تقليدي على سطح القمر، لكن طاقتها الكهربائية نفدت لأن ألواحها الشمسية وُضعت في زاوية خاطئة.

وذكرت وكالة استكشاف الفضاء اليابانية "جاكسا"، أنّ الوكالة أعادت الاتصال بمركبتها الذكية لاستكشاف القمر، والمعروفة باسم "سليم" في وقت متأخر من يوم أمس الأحد، بعد تسعة أيام تقريبًا من هبوط تلك المركبة "المسبار"، مما جعل اليابان خامس دولة تضع مركبة فضائية على سطح القمر.

وقالت الوكالة إنّ المسبار تمكن على الأرجح من توليد الطاقة بفضل حدوث تغير في اتجاه ضوء الشمس، واستأنف عملياته لتحليل تركيبة صخور الزبرجد الزيتوني على سطح القمر بكاميرته الطيفية متعددة النطاقات، بحثًاً عن أدلة حول أصل القمر.