بالصور- إزالة 59 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إزالة 59 حالة تعدي بالبناء المخالف، على الأراضي الزراعية، وأملاك الدولة، اليوم الإثنين، ضمن المرحلة الأولى من الموجة الـ 22.

وأوضح المحافظ أن حالات الإزالة تضمنت 45 حالات تعد على مساحة 10866متر على أراضي أملاك دولة، و 14 حالة تعد على مساحة 15 قيراطاً و12 سهماً أرض زراعية، فضلا عن التحفظ على بعض أدوات، وخامات مستخدمة في أعمال المخالفات، وذلك ضمن الحملات المكثفة التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب.

وأكد المحافظ على أهمية واستمرار المتابعة الدائمة لأية متغيرات مكانية غير قانونية، أو حالات تعد جديدة والتعامل معها فوراً، مع استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى، ومنع أي تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.