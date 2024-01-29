اخبار العالم

إيران في الأمم المتحدة: لا علاقة لنا بالهجمات علی القوات الأمريكية بالمنطقة

0 نشر
0 تبليغ

محمد اسماعيل - القاهرة - طهران - (د ب أ)

أعلنت ممثلیة إيران في الأمم المتحدة أنه لا علاقة لإيران بالهجوم على موقع للقوات الأمريكية على حدود الأردن وسوريا، الذي أسفر عن مقتل ثلاثة جنود أمريكيين وإصابة 34 آخرين.

وأعلنت ممثلیة الجمهورية الإسلامية الإيرانية في الأمم المتحدة مساء أمس الأحد (بالتوقيت المحلي) في محادثة مع مراسل وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا)، أنه "ليس لإیران علاقة بهذه الهجمات"، مضیفة أن "الصراع يدور بين الجيش الأمريكي وقوات المقاومة في المنطقة وتارة تهاجم القوات الأمريكية المقاومة وفي بعض الأحيان تهاجم قوات المقاومة، القوات الأمريكية".

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن، حمّل "جماعات مسلحة متطرفة مدعومة من إيران" مسؤولية مقتل ثلاثة جنود أمريكيين في هجوم بطائرة مسيرة شمال شرقي الأردن، بالقرب من الحدود مع سوريا.

وتعهد بايدن أمس الأحد "بمحاسبة كل المسؤولين في الوقت وبالطريقة التي نختارها"، كما أشاد "بهؤلاء الجنود المحاربين الذين قُتلوا في هذا الهجوم الخسيس والغاشم تماما."

الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا