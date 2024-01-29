بعد رقم قياسي.. 3 مقترحات للمجلس التصديري لاستمرار نمو الصادرات الغذائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

اقترح المجلس التصديري للصناعات الغذائية عددا من الإجراءات التي طالب الدولة بتنفيذها بشكل فوري، والتي من شأنها مساعدة القطاع على تحقيق نمو إيجابي لصادراته خلال الفترة المقبلة، بحسب ما أظهره بيان من المجلس اليوم الاثنين.

ويأتي ذلك بعد أعلن المجلس ارتفاع صادرات مصر من المنتجات الغذائية إلى أعلى مستوى سنوي في تاريخها خلال عام 2023، حيث سجلت نحو 5.1 مليار دولار مقابل نحو 4.5 مليار دولار في عام 2022، بزيادة نحو 602 مليون دولار بنسبة 14%.

وقال المجلس التصديري إنه يرى من أجل استمرار النمو الإيجابي للصادرات ضرورة اتخاذ الإجراءات التالية بشكل فوري:

- تدبير العملة الأجنبية وتحرير سعر الصرف.

- عدم فرض أي رسوم إضافية أو ضرائب جديدة للحفاظ على تنافسية المنتج المصري.

- التعجيل بالإعلان عن برنامج رد أعباء الصادرات وسرعة صرف جميع المستحقات للشركات.

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