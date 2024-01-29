التصديري للصناعات الغذائية يستهدف صادرات بقيمة 5.6 مليار دولار في 2024



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- شيرين صلاح:

كشف المجلس التصديري للصناعات الغذائية عن مستهدفاته لقيمة صادرات القطاع خلال العام الجاري، بحسب بيان للمجلس اليوم الاثنين.

وقال المجلس إنه يستهدف الوصول بالصادرات المصرية في نهاية عام 2024 إلى 5.6 مليار دولار بنسبة نمو 10% مقارنة بصادرات عام 2023 وقيمة نمو مستهدفة حوالي 500 مليون دولار.

ويأتي ذلك بعد إعلان المجلس اليوم أن المستوى المسجل لقيمة صادرات مصر من المنتجات الغذائية خلال عام 2023 هو الأعلى في تاريخها.

وزادت صادرات القطاع خلال العام الماضي بذلك بقيمة نحو 602 مليون دولار بنسبة 14% مقارنة بما كانت عليه في عام 2022، عندما سجلت نحو 4.5 مليار دولار.

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