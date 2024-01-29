انت الان تتابع خبر مطار بغداد يوضح سبب إغلاقه وتعليق رحلاته والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الإدارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه " تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح للرأي العام ومسافرينا الكرام بشأن أغلاق المطار أمام الرحلات القادمة والمغادرة وذلك بسبب تمديد أوقات أعمال الصيانة العاجلة على المدرج -15L 33R".



وأشارت الى ان "الاغلاق جاء بغية استكمال الصيانة الطارئة عليه لغاية الساعة العاشرة مساءٌ من هذا اليوم".

