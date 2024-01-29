انت الان تتابع خبر مطار بغداد يوضح سبب إغلاقه وتعليق رحلاته والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وذكرت الإدارة في بيان ورد لـ الخليج 365، انه " تود إدارة مطار بغداد الدولي أن توضح للرأي العام ومسافرينا الكرام بشأن أغلاق المطار أمام الرحلات القادمة والمغادرة وذلك بسبب تمديد أوقات أعمال الصيانة العاجلة على المدرج -15L 33R".
وأشارت الى ان "الاغلاق جاء بغية استكمال الصيانة الطارئة عليه لغاية الساعة العاشرة مساءٌ من هذا اليوم".
وأشارت الى ان "الاغلاق جاء بغية استكمال الصيانة الطارئة عليه لغاية الساعة العاشرة مساءٌ من هذا اليوم".